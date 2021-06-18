live784younG

Разработать 2D анимационный ролик длительностью 10-15 секунд. Сюжет включает свинку, которая бежит по полянке, встречает мусорный бак с ногой, а затем с друзьями достает человека из болота. Завершение с забеганием в здание с надписью. Необходима проработка персонажей и фонов.
- Анимация9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать риг для персонажа в программе Cinema 4D. Задача включает разработку анимационной структуры, обеспечивающей реалистичное движение 3D-модели. Важно учесть все необходимые элементы для удобства анимации.3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн проект с перепланировкой квартиры, включающий архитектурно-планировочные решения и рабочие чертежи. В проект должны войти обмерный план, планы перегородок, расстановки мебели и сантехники, планы полов и потолков, а также подбор отделочных материалов и раскладка плитки в санузлах.Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Для начала вот архив: https://disk.yandex.ru/d/wKXbIXY-trNkEw На некоторые файлы из него буду ссылаться в описании проекта В общем, есть приблизительное ТЗ, есть несколько рендеров, которые нужно оживить. Есть вот такие рендеры ...3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад