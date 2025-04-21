дизайнер интерьера
Доброго времени суток!
Готова и рада помочь вам с проектом. Имею большой опыт с американскими, европейскими и российскими проектами.
Предложу вам несколько вариантов планировочного решения, коллажирование, визуализацию дизайна интерьера, все необходимые технические планы к проекту, а также ссылки на материалы.
Работаю на авансовой основе.
Стоимость 950 руб./кв.м.
Портфолио
- Спальня.150 просмотров
- Кофейня159 просмотров
- Детская для двух девочек.181 просмотр
- Ванная комната в современном стиле.155 просмотров
- Дизайн спальни в классическом стиле.119 просмотров
- Дизайн интерьеров.139 просмотров