tanya_turyk

Таня tanya_turyk

 
25 летУкраина/Луцк
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер интерьеров и экстерьеров

Меня зовут Татьяна и я счастливый дизайнер интерьера которая помогает исполнять пожелания заказчиков с учетом их требований) Работаю в архитектурно-дизайнерском бюро дизайнером вместе с архитектором! Свои работы выполняю в програмах по визуализации и моделировании в 3DsMax, чертеж в Archicad ну и конечно без Фотошопа не обойтись)

https://www.instagram.com/tt_designinterior/

ArchiCADPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $20от 3 дней
#354
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $20от 15 дней
#445