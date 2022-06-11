Дизайнер интерьеров и экстерьеров
Меня зовут Татьяна и я счастливый дизайнер интерьера которая помогает исполнять пожелания заказчиков с учетом их требований) Работаю в архитектурно-дизайнерском бюро дизайнером вместе с архитектором! Свои работы выполняю в програмах по визуализации и моделировании в 3DsMax, чертеж в Archicad ну и конечно без Фотошопа не обойтись)
Портфолио
- Пример листов по техничкой документации66 просмотров
- Кабинет на балконе383 просмотра
- Гардеробная13 просмотров
- Ванна17 просмотров
- Гостинна с кухней16 просмотров
- Кухня-гостина65 просмотров
- Душевая28 просмотров
- Спальня35 просмотров
- Гостинна14 просмотров
- Санузел с ванной37 просмотров
- Класическая кухня25 просмотров
- Кухня25 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $20от 3 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $20от 15 дней
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