Дизайнер интерьеров и экстерьеров

Меня зовут Татьяна и я счастливый дизайнер интерьера которая помогает исполнять пожелания заказчиков с учетом их требований) Работаю в архитектурно-дизайнерском бюро дизайнером вместе с архитектором! Свои работы выполняю в програмах по визуализации и моделировании в 3DsMax, чертеж в Archicad ну и конечно без Фотошопа не обойтись)

https://www.instagram.com/tt_designinterior/