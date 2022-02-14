Дизайн проект кухни с гостиной

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт23 заявки809 просмотров
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Добрый день, необходим грамотный проект расстановки мебели и встроенной кухни на небольшой площади 15 квадратов. Пишите цены и сроки выполнения, ничего сверхъестественного не требуется , просто план с размерами .

2 года назад
Juliachon
Юлия 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад