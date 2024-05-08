3d моделирование Solidworks, Компас, Creo
Здравствуйте меня зовут Игорь Сокол.
Инженер конструктор, индустриальный дизайнер, инженер механик
Навыки: КОМПАС-3D , Solidworks, Inventor, Creo Parametric - время работы в режиме Multi-CAD более 10 000 часов (3D моделирование, 3D печать и инженерные чертежи, схемы, планы, эскизы, таблицы, расчеты, спецификации) Пакеты 3ds max, Rhino, SketchUp + V-Ray, Corona - время более 5000 часов (предметная визуализация, интерьеры, экстерьеры)
Делаю чертежи на заказ
Опыт работы: 12 лет
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами о вашем проекте или проверить мои навыки. Спасибо!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Экстерьерная визуализация21 просмотр
- Создание модели велосипеда70 просмотров
- Мангал-чемодан Solidworks58 просмотров
- Втулка с лопастями107 просмотров
- Кресло "Креветка" Solidworks+Keyshot67 просмотров
3D-графика
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