3d моделирование Solidworks, Компас, Creo

Здравствуйте меня зовут Игорь Сокол.

Инженер конструктор, индустриальный дизайнер, инженер механик

Навыки: КОМПАС-3D , Solidworks, Inventor, Creo Parametric - время работы в режиме Multi-CAD более 10 000 часов (3D моделирование, 3D печать и инженерные чертежи, схемы, планы, эскизы, таблицы, расчеты, спецификации) Пакеты 3ds max, Rhino, SketchUp + V-Ray, Corona - время более 5000 часов (предметная визуализация, интерьеры, экстерьеры)

Делаю чертежи на заказ

Опыт работы: 12 лет

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами о вашем проекте или проверить мои навыки. Спасибо!