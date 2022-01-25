Здравствуйте! Сделаю работу в программе по моделированию >> 3Ds Max << Подробнее читайте ниже

Меня зовут Николай, живу и учусь в городе Ухте (Республика Коми). Работаю в программе 3Ds Max, проходил 3 летние курсы, отлично подготовлен. Ищу рабочие проекты в данной программе.

3 года занимался в местном училище под названием УВИСТ на специализацию по 3Ds Max, а также 2 года дополнительно на ИТ (Информационные технологии).

К сожалению на сайте я недавно, но работу свою я знаю и отношусь к ней со всей ответственностью!

Уважаю своих заказчиков и по требованию переношу весь свой опыт и знания в ваш проект!

Вот мой контактный номер: +79121429225