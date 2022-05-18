Николай Шестаков kvintesenciyakvintesenciya
22 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Начинающий Веб дизайнер - вёрстка сайтов CSS3, HTML5
Меня зовут Николай, проживаю в городе Екатеринбург. Я начинающий Front-end разработчик. Окончил колледж по специальности "Программирование в компьютерных системах". Моим дипломным проектом был ЭУМК, на основе HTML и CSS
Буду рад вам помочь и постараюсь сделать качественно и быстро
Мои контактные данные:
VK- https://vk.com/nuloxkoroche;
gmail - [email protected];
Телефон - +79827277482
Я против войны в Украине!
Портфолио
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