Начинающий Веб дизайнер - вёрстка сайтов CSS3, HTML5

Меня зовут Николай, проживаю в городе Екатеринбург. Я начинающий Front-end разработчик. Окончил колледж по специальности "Программирование в компьютерных системах". Моим дипломным проектом был ЭУМК, на основе HTML и CSS

Буду рад вам помочь и постараюсь сделать качественно и быстро

Мои контактные данные:

VK- https://vk.com/nuloxkoroche;

gmail - [email protected];

Телефон - +79827277482