Требуется специалист по 3D-моделированию для создания фирменного персонажа компании. Необходим опыт в моделировании, риггинге и анимации, а также умение работать с шерстью и одеждой. На первом этапе нужны статичные изображения для сайта и соцсетей, но персонаж должен быть готов к дальнейшей анимации.