Дизайн 3D-модели минивена

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт6 заявок171 просмотр

Ищу специалиста для создания дизайна минивена, возможно, в формате 3D-модели. Необходим качественный и креативный подход к проекту.

3D-моделирование
день назад
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