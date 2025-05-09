Необходимо создать модели прямоугольников, выстроенных в круг, и добавить эффект домино в программе Houdini. Ожидается проработка анимации и визуальных эффектов для завершенности проекта.
Дизайн 3D-модели минивена
Ищу специалиста для создания дизайна минивена, возможно, в формате 3D-модели. Необходим качественный и креативный подход к проекту.
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