3d моделирование

Сделать анимацию 3D частиц земли и струй воды вокруг бура. Модель бура предоставлю, а также референс как должно быть. На выходе нужен файл в формате GLB. Предпочтение тому кто работал с таким форматом (есть экспортеры у ...
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Нужно делать 3d модели из различных материалов.
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