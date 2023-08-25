3d моделирование

Добрый день, нужен тот, кто может помочь проблему экспорта. Есть 3d объект сделанный в blender который выглядит так - https://i.imgur.com/TZWMbAC.png Но при экспорте в glb формат и просмотре в любом онлайн просмоторщике выглядит без текстуры или не так ...