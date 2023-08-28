3д модели для дизайна сайта (3д иконки)

$110
3D-графикаЗавершен8 заявок114 просмотров
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Всем привет. Нам необходимо сделать 11 простеньких 3д моделей для сайта. Они будут использоваться как элементы дизайна. Можно сказать что это 3д иконки.

Бюджет на каждую 10$. Больше информации выбранному исполнителю.

Желательно чтоб были примеры работ с похожими моделями.

4 месяца назад
gov12
33 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alphaprimeua
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$110
4 дня
UAH
Профессионально выполненная задача. Всегда был на связи и быстро справился с заданием.
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству!
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