3д модели для дизайна сайта (3д иконки)

Нужно делать 3d модели из различных материалов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нам необходимо сделать 11 простеньких 3д моделей для сайта. Они будут использоваться как элементы дизайна. Можно сказать что это 3д иконки.
Бюджет на каждую 10$. Больше информации выбранному исполнителю.
Желательно чтоб были примеры работ с похожими моделями.
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