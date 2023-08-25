Визуализация 11 декоров

Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать визуализацию по 11 декорам ламината, используя уже готовые интерьеры. Ссылка на текстуры - https://disk.yandex.ru/d/5-fSsUuB-QptwQ.
Комментарии:
STH001 - есть живое фото, там где кот https://disk.yandex.ru/d/7tanyF8mVR05zg
STH002 - хорошо получилось в работе с ёлкой STH036H, особенно в удаленном варианте, это одинаковый цвет, просто плашки разного размера
STH014 - фото с фабрики не очень хорошие, туда нужно добавить коричневый подтон, если это возможно
- Похожие заказы
- 3D-графика6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
- Из png/svg картинки создать реалистичный объект, накинув на него тени, блики и т.п.; - Фон не принципиален; - Реализовать текстуру светоотражающей пленки (пример прилагается); - 2-3 вариаций работы; - Ждем ...3D-графика11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сделать 3д кофту с определенным принтом в блендере.3D-графика9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте, есть задача по созданию 3D-моделей для сайта Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/3D-88a16849b05c4114b2de5416939cb4b9?pvs=43D-графика14 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $110
Всем привет. Нам необходимо сделать 11 простеньких 3д моделей для сайта. Они будут использоваться как элементы дизайна. Можно сказать что это 3д иконки. Бюджет на каждую 10$. Больше информации выбранному исполнителю. Желательно ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужно делать 3d модели из различных материалов.3D-графика3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Сделать анимацию 3D частиц земли и струй воды вокруг бура. Модель бура предоставлю, а также референс как должно быть. На выходе нужен файл в формате GLB. Предпочтение тому кто работал с таким форматом (есть экспортеры у ...3D-графика4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
создание реалистичных 3D-фотографий теплиц для сайта нашей компании3D-графика11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Создание 3D модели в виде сердца и подготовка разверток на листовой материал в DXF формате3D-графика5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть картинка с изображением персонажа. Нужно сделать его в fbx выдержав стиль. Референсы прилагаю (картинки с красным фоном - референсы, последнее изображение в черном - требуемый персонаж)3D-графика13 заявокЗакрыт3 месяца назад