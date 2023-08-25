Визуализация 11 декоров

Нужно сделать визуализацию по 11 декорам ламината, используя уже готовые интерьеры. Ссылка на текстуры - https://disk.yandex.ru/d/5-fSsUuB-QptwQ.

Комментарии:

STH001 - есть живое фото, там где кот https://disk.yandex.ru/d/7tanyF8mVR05zg

STH002 - хорошо получилось в работе с ёлкой STH036H, особенно в удаленном варианте, это одинаковый цвет, просто плашки разного размера

STH014 - фото с фабрики не очень хорошие, туда нужно добавить коричневый подтон, если это возможно