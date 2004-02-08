Оптимизация модели

- Из png/svg картинки создать реалистичный объект, накинув на него тени, блики и т.п.; - Фон не принципиален; - Реализовать текстуру светоотражающей пленки (пример прилагается); - 2-3 вариаций работы; - Ждем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая модель в Blender
https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend
В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и экспортировать в формате glb.
Работа срочная, сразу пишите время и цену
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