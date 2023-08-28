3D модель баскетболиста с текстурой и анимациями

Потрібно створити два абослютно різні рівні в UE5 Перший рівень: 2д персонаж з анімаціями механіка руху та стрибків 2д локація елементи по типу рухомих платформ, дверей, драбин і тд Ключ до наступного рівня Вороги ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для небольшой игры требуется 3D модель баскетболиста .fbx предпочтителен (с возможностью получить low poly также модель) с разверткой, текстурой и анимациями (бег, идл, бросок).
Мы можем запросить дополнительные текстуры, для утверждения с клиентом вида баскетболиста.
Сценарий игры:
Игрок стоит в центре трехочковой линии, чтобы выполнить трехочковый бросок.
В зависимости от точности броска игрок зарабатывает очки на табло.
- Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт3 месяца назад
Привіт!) Необхідно створити персонажа схожого до лису з референсу. Деякі деталі, наприклад форма посмішки і очі треба буде видозмінити на прикріплені приклади, або ж обговорим в режимі чату можливі зміни. Персонажа необхідно буде вдягнути у ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $100
Необходимо найти причину: Есть анимация камеры с 3D трекинга, сделанная в c4d. При импорте в UE5 на пустой проект- все идеально. Можно рендерить и движение камеры соответствует, можно собирать проект. ...3D-графика1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужно сделать визуализацию по 11 декорам ламината, используя уже готовые интерьеры. Ссылка на текстуры - https://disk.yandex.ru/d/5-fSsUuB-QptwQ. Комментарии: STH001 - есть живое фото, там где кот https://disk.yandex.ru/d/7tanyF8mVR05zg STH002 - хорошо получилось в работе ...3D-графика8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену3D-графика6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
- Из png/svg картинки создать реалистичный объект, накинув на него тени, блики и т.п.; - Фон не принципиален; - Реализовать текстуру светоотражающей пленки (пример прилагается); - 2-3 вариаций работы; - Ждем ...3D-графика11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сделать 3д кофту с определенным принтом в блендере.3D-графика9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте, есть задача по созданию 3D-моделей для сайта Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/3D-88a16849b05c4114b2de5416939cb4b9?pvs=43D-графика14 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $110
Всем привет. Нам необходимо сделать 11 простеньких 3д моделей для сайта. Они будут использоваться как элементы дизайна. Можно сказать что это 3д иконки. Бюджет на каждую 10$. Больше информации выбранному исполнителю. Желательно ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 месяца назад