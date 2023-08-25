Unreal en5

Необходимо найти причину:

Есть анимация камеры с 3D трекинга, сделанная в c4d.

При импорте в UE5 на пустой проект- все идеально. Можно рендерить и движение камеры соответствует, можно собирать проект.

Но, планируется использование на готовых локациях, поэтому, загружаю в готовую, так же рендерю-но движение камеры не совпадает, фон "плывет".

Решение проблемы можно любым доступным способом производить. Возможно это будет вообще не испорт в формате c4d, а через фбх или алембик, как угодно. Главное, что бы анимация камеры полностью совпадала с футажом, с которого взят трекинг.

Цена договорная. Для рф будет перевод на карту, для зарубежных-тоже.

Файлик с трекингом , скрины, видео итд могу отправить в тг

Так же, после решения проблемы хотим взять несколько коммерческих проектов и пара лишних рук нам точно не помешает.