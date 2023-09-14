Визуализация по 11 декорам

3D-графикаЗавершен1 заявка1 просмотр
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Нужно сделать визуализацию по 11 декорам ламината, используя уже готовые интерьеры. Ссылка на текстуры - https://disk.yandex.ru/d/5-fSsUuB-QptwQ.

Комментарии:

STH001 - есть живое фото, там где кот https://disk.yandex.ru/d/7tanyF8mVR05zg

STH002 - хорошо получилось в работе с ёлкой STH036H, особенно в удаленном варианте, это одинаковый цвет, просто плашки разного размера

STH014 - фото с фабрики не очень хорошие, туда нужно добавить коричневый подтон, если это возможно

4 месяца назад
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Gap_3d
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
$115
30 дней
RUBUSDT
Благодарим Алину за отличную работу, как всегда - быстрее установленных сроков и очень качественно
Работать с Вами одно удовольствие! Спасибо за сотрудничество!))
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