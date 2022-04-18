3Д визуализатор

Предоставляю услуги 3д визуализации интерьеров и по моделированию любых объектов по вашим чертежам, картинкам.

Работаю в связке 3Ds Max + Corona + Photoshop. Окончила обучение в школе Art-and-Shock на визуализатора интерьера. Также в ближайшее время начну обучение экстерьерной визуализации в данной школе.

* Предметная визуализация

* 3д визуализация интерьеров

Готова на долгое сотрудничество:

- С дизайнерами;

- С магазинами мебели, отделочных материалов для показа качественных продаваемых ракурсов товара на белом фоне, а также в интерьере.