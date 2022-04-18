3Д визуализатор
Предоставляю услуги 3д визуализации интерьеров и по моделированию любых объектов по вашим чертежам, картинкам.
Работаю в связке 3Ds Max + Corona + Photoshop. Окончила обучение в школе Art-and-Shock на визуализатора интерьера. Также в ближайшее время начну обучение экстерьерной визуализации в данной школе.
* Предметная визуализация
* 3д визуализация интерьеров
Готова на долгое сотрудничество:
- С дизайнерами;
- С магазинами мебели, отделочных материалов для показа качественных продаваемых ракурсов товара на белом фоне, а также в интерьере.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
- Визуализация напольного покрытия в интерьере26 просмотров
- Спальня в стиле неоклассика68 просмотров
- Визуализация напольного покрытия в интерьере80 просмотров
- Визуализация С/У92 просмотра
- Визуализация синей комнаты70 просмотров
- Визуализация гостиной60 просмотров
Отзывы заказчиков
$115
10 баллов
4 месяца назад
Благодарим Алину за отличную работу, как всегда - быстрее установленных сроков и очень качественно
Ответный отзыв
Работать с Вами одно удовольствие! Спасибо за сотрудничество!))
$225
10 баллов
5 месяцев назад
Повторно работаем с Алиной, как и всегда все хорошо выполнено, качественно. Нас все устраивает, исполнитель хороший, можем рекомендовать для сотрудничества)
Ответный отзыв
Было очень приятно с Вами поработать! Задача была изложена корректно и понятно! Буду с удовольствием ожидать от Вас следующий заказ!))
$118
10 баллов
8 месяцев назад
Как всегда быстро, качественно) Навык Алины растёт с каждым заказом))
Ответный отзыв
Приятно было снова с Вами поработать, буду с удовольствием ожидать от Вас следующий заказ.)
$240
10 баллов
год назад
В очередной раз работаем с Алиной и все замечательно! Однозначно рекомендуем - всегда на связи, работы очень качественные.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! С Вами работать одно удовольствие!
$118
10 баллов
2 года назад
Работаем с Алиной не первый раз, все отлично! Работа выполнена качественно, в срок, все правки учтены. Обязательно обратимся еще.
Ответный отзыв
Рада была снова с Вами поработать! Задача была поставлена четко и по смыслу. Всегда были на связи) Буду очень рада продолжить с Вами сотрудничество!))