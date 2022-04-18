Gap_3d

Алина Гапчук Gap_3d

 
23 годаРоссия/Волжский
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
3Д визуализатор

Предоставляю услуги 3д визуализации интерьеров и по моделированию любых объектов по вашим чертежам, картинкам.

Работаю в связке 3Ds Max + Corona + Photoshop. Окончила обучение в школе Art-and-Shock на визуализатора интерьера. Также в ближайшее время начну обучение экстерьерной визуализации в данной школе.

* Предметная визуализация

* 3д визуализация интерьеров

Готова на долгое сотрудничество:

- С дизайнерами;

- С магазинами мебели, отделочных материалов для показа качественных продаваемых ракурсов товара на белом фоне, а также в интерьере.

3ds MaxPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$115
10 баллов
4 месяца назад
Визуализация по 11 декорам
Благодарим Алину за отличную работу, как всегда - быстрее установленных сроков и очень качественно
Работать с Вами одно удовольствие! Спасибо за сотрудничество!))
Ответный отзыв
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$225
10 баллов
5 месяцев назад
Визуализация паркетного поля
Повторно работаем с Алиной, как и всегда все хорошо выполнено, качественно. Нас все устраивает, исполнитель хороший, можем рекомендовать для сотрудничества)
Было очень приятно с Вами поработать! Задача была изложена корректно и понятно! Буду с удовольствием ожидать от Вас следующий заказ!))
Ответный отзыв
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$118
10 баллов
8 месяцев назад
Визуализация интерьера с ламинатом
Как всегда быстро, качественно) Навык Алины растёт с каждым заказом))
Приятно было снова с Вами поработать, буду с удовольствием ожидать от Вас следующий заказ.)
Ответный отзыв
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$240
10 баллов
год назад
Визуализация интерьера с ламинатом
В очередной раз работаем с Алиной и все замечательно! Однозначно рекомендуем - всегда на связи, работы очень качественные.
Спасибо за сотрудничество! С Вами работать одно удовольствие!
Ответный отзыв
guest_16299902647163
Казахстан
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$118
10 баллов
2 года назад
Визуализация интерьера с паркетом
Работаем с Алиной не первый раз, все отлично! Работа выполнена качественно, в срок, все правки учтены. Обязательно обратимся еще.
Рада была снова с Вами поработать! Задача была поставлена четко и по смыслу. Всегда были на связи) Буду очень рада продолжить с Вами сотрудничество!))
Ответный отзыв