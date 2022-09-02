Добрый день, Алина! Меня зовут Юлия)

Работали с вами ранее, и сейчас хотим предложить вам аналогичную задачу.

Необходимо сделать визуализацию паркетного поля.

Есть фотографии паркета, нужно с их помощью создать фотографию интерьера.

Всего 9 цветов паркета, на каждый по 2 фото (одинаковый интерьер и разные цвета паркета). Из пожеланий - чтобы цвет стен был контрастен цвету паркета. По интерьеру - хотелось бы видеть столовую, что-то типа того, как на прикреплённых фото, и вторая фотография с приближенным полом (пример из вашей же работы в прикреплении).

Ждём ответа по цене)