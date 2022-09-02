Визуализация интерьера с ламинатом

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен1 заявка137 просмотров

Добрый день, Алина! Меня зовут Юлия)

Работали с вами ранее, и сейчас хотим предложить вам аналогичную задачу.

Необходимо сделать визуализацию паркетного поля.

Есть фотографии паркета, нужно с их помощью создать фотографию интерьера.

Всего 9 цветов паркета, на каждый по 2 фото (одинаковый интерьер и разные цвета паркета). Из пожеланий - чтобы цвет стен был контрастен цвету паркета. По интерьеру - хотелось бы видеть столовую, что-то типа того, как на прикреплённых фото, и вторая фотография с приближенным полом (пример из вашей же работы в прикреплении).

Ждём ответа по цене)

3 года назад
guest_16299902647163
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Gap_3d
Алина 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$240
14 дней
Escrow
В очередной раз работаем с Алиной и все замечательно! Однозначно рекомендуем - всегда на связи, работы очень качественные.
Спасибо за сотрудничество! С Вами работать одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Gap_3d
Алина 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад

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