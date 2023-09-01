Ретопология мебели 10 штук и моделирование техники 90 шт

Список моделей для конструктора https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsEjAUfhlz9_-O-_BUTZpUoxdcE2G8v6B-DI9xDKwRs/edit#gid=0



3Д модели столов high poly с текстурами можно скачать по ссылке выше, референсы техники так же есть по ссылке выше.

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