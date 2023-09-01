Интерактивная javascript анимация для главной страницы сайта

Приветствую. Требуется создание модели аниме девушки, до 50к полигонов, но чем меньше - тем лучше. У модели должна быть одна текстура 2х2к. Модель будет использоваться в игре Minecraft. Будет использоваться статически, без костей.Пример модели прикрепляю.Полноценное ...
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В рамках разработки нового сайта нужна интерактивная javascript анимация со "сборкой" планеты из облака частиц и/или фигур, отображением на ней городов в виде взаимодействующих узлов и каких-то реакций на действия пользователя. Есть направление стиля, рабочая группа с креативным и арт-директором, нужно включиться в группу, додумать точную механику и реализовать ее. Референсы прикреплены. Пишите с портфолио.
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