Интерактивная javascript анимация для главной страницы сайта

В рамках разработки нового сайта нужна интерактивная javascript анимация со "сборкой" планеты из облака частиц и/или фигур, отображением на ней городов в виде взаимодействующих узлов и каких-то реакций на действия пользователя. Есть направление стиля, рабочая группа с креативным и арт-директором, нужно включиться в группу, додумать точную механику и реализовать ее. Референсы прикреплены. Пишите с портфолио.