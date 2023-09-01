3D модель аниме девушки

Приветствую. Требуется создание модели аниме девушки, до 50к полигонов, но чем меньше - тем лучше. У модели должна быть одна текстура 2х2к. Модель будет использоваться в игре Minecraft. Будет использоваться статически, без костей.Пример модели прикрепляю.Полноценное ТЗ отправлю в личные сообщения.