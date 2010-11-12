Необходимо разработать довольно простой сервис аренды автомобилей. Из базовых функций: 1. Список доступных автомобилей 2. Страница атомобиля с календарем доступных дат и стоимостью 3. Форма аренды автомобиля где пользователь может указать свои данные и выбрать в календаре дни аренды 4. ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить форум топиками. Все топики только на английском языке. Тематика - помощь иностранцам в Украине. Желательно чтобы исполнитель был имел какие-либо знания по теме. Ссылка на форум - кандидатам в личку.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
- $120
Необходимо наполнить вебсайт об американских кредитных картах. Вся информация будет заполняться в таблице Excel пока что. (смотрите пример на скриншоте) Необходимо сделать подробный рисерч о каждой кредитной карте и заполнить колонки в таблице. Всего карт около 50 штук ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно изменить даты в документе, а так же убрать некоторый текст. Супер простая работа. Всего-лишь одна страничка.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $28
Необходимо разработать логотип для датской компании NIT. На логотипе должна быть птичка (можете использовать изображение птицы из приложения в папке bird или свою. Если используете свою - придерживайтесь цветов как у птички в папке bird). ВАЖНО! Логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад