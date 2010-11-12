Необходимо наполнить вебсайт об американских кредитных картах. Вся информация будет заполняться в таблице Excel пока что. (смотрите пример на скриншоте) Необходимо сделать подробный рисерч о каждой кредитной карте и заполнить колонки в таблице. Всего карт около 50 штук ...