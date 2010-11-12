madeinweb

Константин Приемский madeinweb

 
35 летСША/Бока-Ратон
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сервис Аренды автомобилей

    Необходимо разработать довольно простой сервис аренды автомобилей. Из базовых функций: 1. Список доступных автомобилей 2. Страница атомобиля с календарем доступных дат и стоимостью 3. Форма аренды автомобиля где пользователь может указать свои данные и выбрать в календаре дни аренды 4. ...

    PHPMySQLNode.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение англоязычного форума

    Необходимо наполнить форум топиками. Все топики только на английском языке. Тематика - помощь иностранцам в Украине.  Желательно чтобы исполнитель был имел какие-либо знания по теме. Ссылка на форум - кандидатам в личку.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение вебсайта о кредитных картах

    $120

    Необходимо наполнить вебсайт об американских кредитных картах. Вся информация будет заполняться в таблице Excel пока что. (смотрите пример на скриншоте) Необходимо сделать подробный рисерч о каждой кредитной карте и заполнить колонки в таблице.  Всего карт около 50 штук ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для европейской компании

    $28

    Необходимо разработать логотип для датской компании NIT. На логотипе должна быть птичка (можете использовать изображение птицы из приложения в папке bird или свою. Если используете свою - придерживайтесь цветов как у птички в папке bird). ВАЖНО! Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
7 баллов
5 лет назад
Фотошоп срочно!
Валерий предоставил точное ТЗ, несколько исходников (для удобства и возможности выбора), постоянно на связи. Отличный заказчик, всем рекомендую.
Отличный исполнитель. Все сделал верно, быстро. Не знаю почему он оставил мне плохой отзыв, ведь я оплатил ему через paysend com
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$28
10 баллов
13 лет назад
Логотип для европейской компании
Спасибо за шикарный конкурс и достойную оплату. Мои рекомендации заказчику. Буду рада сотрудничать в дальнейшем)
Отличная работа! профессионально и ответственно, и, главное, очень красиво :)
Ответный отзыв