Редакция статей про ремонт

Здравствуйте! Необходимо редактировать статьи 10 шт. (тематика строительство) после машинного рерайта. Пример до и после текста прикрепляю.

Что необходимо:

Исправить слова, фразы, предложения, где не понятно о чем идет речь. То есть переписать своими словами (исходник даю)

Разбить на подзаголовки Н2 и Н3 (в ворде это Заголовок 2 и Заголовок 3)

Где необходимо (идет перечисление), сделать маркированные и нумированные списки.

Убрать лишние пробелы в начале абзаца, чтоб он начинался без пробела, а также между словами в предложении. Между абзацами пробелы ставим.

Если в тексте встречается таблица, то из редактируемоего текста удаляем ее значения, а на место этого просто копируем ее как есть из исходника.

Следим, что все дробные значения по тексту отображались корректно.

Что нельзя:

ставить точки в конце подзаголовка и заголовка, выделять курсивом, подчеркиванием.

Один текст до 15 тыс. збп. = 70р. Оплата - карта.

Нужно делать хотя бы 1 в день.

Напоминаю, тексты про ремонт (кладем плитку, стелем линолеум, и т.д.), поэтому нужен человек, который в теме. Ему проще будет вникнуть.

ОТВЕЧУК ТОЛЬКО ТЕМ, кто оставил скайп и телеграмм для связи!

P.S. Если вы прочли полностью и внимательно данное объявление, напишите в своей заявке кодовое слово "Весна2020".