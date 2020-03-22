Редакция статей про ремонт

Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный ...
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Здравствуйте! Необходимо редактировать статьи 10 шт. (тематика строительство) после машинного рерайта. Пример до и после текста прикрепляю.
Что необходимо:
- Исправить слова, фразы, предложения, где не понятно о чем идет речь. То есть переписать своими словами (исходник даю)
- Разбить на подзаголовки Н2 и Н3 (в ворде это Заголовок 2 и Заголовок 3)
- Где необходимо (идет перечисление), сделать маркированные и нумированные списки.
- Убрать лишние пробелы в начале абзаца, чтоб он начинался без пробела, а также между словами в предложении. Между абзацами пробелы ставим.
- Если в тексте встречается таблица, то из редактируемоего текста удаляем ее значения, а на место этого просто копируем ее как есть из исходника.
- Следим, что все дробные значения по тексту отображались корректно.
Что нельзя:ставить точки в конце подзаголовка и заголовка, выделять курсивом, подчеркиванием.
Один текст до 15 тыс. збп. = 70р. Оплата - карта.
Нужно делать хотя бы 1 в день.
Напоминаю, тексты про ремонт (кладем плитку, стелем линолеум, и т.д.), поэтому нужен человек, который в теме. Ему проще будет вникнуть.
ОТВЕЧУК ТОЛЬКО ТЕМ, кто оставил скайп и телеграмм для связи!
P.S. Если вы прочли полностью и внимательно данное объявление, напишите в своей заявке кодовое слово "Весна2020".
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