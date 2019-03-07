Озвучка текста (новости автомобильной тематики)

ОзвучиваниеЗакрыт32 заявки301 просмотр
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Задача: озвучка текста на тему авто новостей.

Оплата: 100р за 1000 знаков без пробелов.

Ищу только мужской голос.

Заказы каждую неделю объемом от 1500 знаков.

5 лет назад
NlCK
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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