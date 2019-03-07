Озвучка текста (новости автомобильной тематики)

текст [url=https://www.weblancer.net/projects/kopirajting-48/izuchit-horosho-bartercoin-i-napisat-statyyu-po-nemu-razvenutuyu-966071/]уже делается[/url] минус может взять MC DONI + Натали "А ты такой"?.. или Бартара стрейзанд у-у-у или Егор Крид "Невеста" или Летящией походкой Оплата в твердрой крипте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: озвучка текста на тему авто новостей.
Оплата: 100р за 1000 знаков без пробелов.
Ищу только мужской голос.
Заказы каждую неделю объемом от 1500 знаков.
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