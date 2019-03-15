Озвучка текста для видеоролика

ОзвучиваниеЗакрыт30 заявок364 просмотра
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Привет, нужно озвучить простой текст на английском. Длительность - 40 секунд. 

Какая будет цена?

5 лет назад
guest_15527730385674
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад