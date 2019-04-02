Сделать ролик с озвучкой для пользователей сайта

ОзвучиваниеЗавершен20 заявок407 просмотров
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Нужно сделать видеоролик на несколько минут, в котором продемонстрировать и зачитать данную инструкцию https://traflinks.com/terms.html для клиентов, которые не любят читать:)

5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ya_na
Яна 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$8
1 день
Яна профессионально справилась с работой! Полностью на свое усмотрение и без единого замечания! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!
Максимально комфортный заказчик! К выполнению заказа не было жестких требований, поэтому была возможность творчески подойти к решению вопроса и воплотить любые задумки в реальность. Постоянно на связи с исполнителем, легко договориться и учесть все пожелания друг друга! Рекомендую Игоря в качестве заказчика!