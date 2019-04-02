Сделать ролик с озвучкой для пользователей сайта

Привет, нужно озвучить простой текст на английском. Длительность - 40 секунд. Какая будет цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видеоролик на несколько минут, в котором продемонстрировать и зачитать данную инструкцию https://traflinks.com/terms.html для клиентов, которые не любят читать:)
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