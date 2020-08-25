Celtick

Геннадий Celtick

 
56 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Голос - это эмоция

Мастер озвучки.

Образование по профессии - сценическая речь.

Дубляж фильмов и мультфильмов.

Озвучивание текстов.

Озвучивание книг.

Озвучивание рекламных роликов.

Обладатель мягкого баритона.

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$40
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Отзывы заказчиков
OstDream
Сергей 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Озвучить видео историю одного дня закадровым голосом
Спасибо Вам за быструю, качественную и отличную работу! Рад что смог с Вами реализовать задуманное в реальность! Рекомендую и советую!
Подтверждаю обязательность и порядочность заказчика!!!
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guest_15961469360646
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Озвучка
Благодарю Геннадия за прекрасно выполненную работу. Все точно в срок, все замечания были быстро исправлены.
Понравился первый опыт сотрудничества с заказчиком. Оплата прошла без вопросов. Очень быстро. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Спасибо
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