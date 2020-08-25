Голос - это эмоция
Мастер озвучки.
Образование по профессии - сценическая речь.
Дубляж фильмов и мультфильмов.
Озвучивание текстов.
Озвучивание книг.
Озвучивание рекламных роликов.
Обладатель мягкого баритона.
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$40
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Портфолио
- Озвучивание, Дубляж146 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
Спасибо Вам за быструю, качественную и отличную работу! Рад что смог с Вами реализовать задуманное в реальность! Рекомендую и советую!
Ответный отзыв
Подтверждаю обязательность и порядочность заказчика!!!
$10
10 баллов
3 года назад
Благодарю Геннадия за прекрасно выполненную работу. Все точно в срок, все замечания были быстро исправлены.
Ответный отзыв
Понравился первый опыт сотрудничества с заказчиком. Оплата прошла без вопросов. Очень быстро. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Спасибо