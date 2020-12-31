Озвучивание

Добрый день)

Готова развиваться в любом направлении озвучивания, в самой сфере чуть больше 3 месяцев

Голос сам по себе нежный, в каких-то моментах манящий и чуткий, может подстраиваться под конкретную задачу

Имеется хорошее оборудование

Всегда на связи!