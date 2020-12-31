Озвучивание
Добрый день)
Готова развиваться в любом направлении озвучивания, в самой сфере чуть больше 3 месяцев
Голос сам по себе нежный, в каких-то моментах манящий и чуткий, может подстраиваться под конкретную задачу
Имеется хорошее оборудование
Всегда на связи!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- Статья184 просмотра
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Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое за качество, быстрый срок, исполнительность и подход к заданию!
Ответный отзыв
Заказчик, которому можно доверять. Отвечает вовремя, говорит по сути.
Озвучивание
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга