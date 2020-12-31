Jessle

Олеся Jessle

 
23 годаРоссия/Пермь
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Озвучивание

Добрый день)

Готова развиваться в любом направлении озвучивания, в самой сфере чуть больше 3 месяцев

Голос сам по себе нежный, в каких-то моментах манящий и чуткий, может подстраиваться под конкретную задачу

Имеется хорошее оборудование

Всегда на связи!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
OstDream
Сергей 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$11
10 баллов
3 года назад
Озвучить одну главу книги
Спасибо большое за качество, быстрый срок, исполнительность и подход к заданию!
Заказчик, которому можно доверять. Отвечает вовремя, говорит по сути.
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга