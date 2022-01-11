After effects

Здравствуйте. Снял видео. В видео на стенах музея есть надписи, нужно сделать так чтоб они постепенно загорались , светились. Не все соазу а переодически и в конце чтоб все уже были в свете . Прикрепил скрин видео как фото где нужно будет сделать