Монтаж видео для онлайн курса немецкого

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка58 просмотров
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Здравствуйте, Оксана! 

Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса.

Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека с похожим вкусом и взглядами для долгосрочной совместной работы. Мой аккаунт в Инстаграм с текущими видео: https://www.instagram.com/tv/CVDjJBCl_0B/?utm_medium=copy_link

Интересует создание профессиональных видео, как например: https://www.youtube.com/watch?v=COMNkW3MEnk

Буду рада Вашему отклику!

Александра

2 года назад
guest_16419184510665
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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