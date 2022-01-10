Монтаж видео для онлайн курса немецкого

Здравствуйте! Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса. Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека ...
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Здравствуйте, Оксана!
Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса.
Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека с похожим вкусом и взглядами для долгосрочной совместной работы. Мой аккаунт в Инстаграм с текущими видео: https://www.instagram.com/tv/CVDjJBCl_0B/?utm_medium=copy_link
Интересует создание профессиональных видео, как например: https://www.youtube.com/watch?v=COMNkW3MEnk
Буду рада Вашему отклику!
Александра
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