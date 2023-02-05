Работающий дизайн: UI/UX, сайты, лендинги
?? Привет!
Меня зовут Александр, живу в Сочи, Россия.
Я работаю дизайнером больше 3-х лет. Начинал ещё в университете, сейчас работаю в продакшене.
Делаю: дизайн сайтов, логотипы, дизайн приложений и интерфейсов.
Работаю в: Figma, Illustrator, Photoshop
?? Ценю индивидуальность
За время работы с дизайном, и не только (фото, видеосъемка, монтаж), я понял, что для меня важно подходить творчески к своим работам. Я делаю дизайн не только выгодно отличающим вас от конкурентов, но и приковывающим к вам взгляды. Ни один клиент не пройдёт мимо вас!
?? Честность и пунктуальность
Всегда ответственно подхожу к выполнению заданий. Ценю ваше время, поэтому выполняю всё строго в срок.
?? Всегда на связи
?? Telegram: https://t.me/Skri_p1
?? Vk: https://vk.com/skri_pi
Я против войны в Украине!
Портфолио
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