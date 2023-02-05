Работающий дизайн: UI/UX, сайты, лендинги

?? Привет!

Меня зовут Александр, живу в Сочи, Россия.

Я работаю дизайнером больше 3-х лет. Начинал ещё в университете, сейчас работаю в продакшене.

Делаю: дизайн сайтов, логотипы, дизайн приложений и интерфейсов.

Работаю в: Figma, Illustrator, Photoshop

?? Ценю индивидуальность

За время работы с дизайном, и не только (фото, видеосъемка, монтаж), я понял, что для меня важно подходить творчески к своим работам. Я делаю дизайн не только выгодно отличающим вас от конкурентов, но и приковывающим к вам взгляды. Ни один клиент не пройдёт мимо вас!

?? Честность и пунктуальность

Всегда ответственно подхожу к выполнению заданий. Ценю ваше время, поэтому выполняю всё строго в срок.

?? Всегда на связи

?? Telegram: https://t.me/Skri_p1

?? Vk: https://vk.com/skri_pi