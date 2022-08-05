ВИДЕОМОНТАЖ, ГОСТРАЙТ, КОПИРАЙТИНГ
Монтаж видео:
- создание из исходников полноценного ролика
- склейка
- создание динамики
- наложение музыки, вставки
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- опыт в Sony Vegas Pro 6 лет
- монтаж, который заставит человека досмотреть до конца
- делаю быстро
- всегда на связи в телеграме
Написание текстов:
- тексты песен (любой жанр, любая тема)
- стихи
- тесты для постов, статьей
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- пишу тексты песен 8 лет
- рифмы любой сложности
- если заинтересует - скину ссылку на паблик в вк со стихами
- большой опыт написания постов (опыт работы в данной сфере)
КОНТАКТЫ:
telegram: vikslerr
Цена по договорённости
Я против войны в Украине!