ВИДЕОМОНТАЖ, ГОСТРАЙТ, КОПИРАЙТИНГ

Монтаж видео:

- создание из исходников полноценного ролика

- склейка

- создание динамики

- наложение музыки, вставки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- опыт в Sony Vegas Pro 6 лет

- монтаж, который заставит человека досмотреть до конца

- делаю быстро

- всегда на связи в телеграме

Написание текстов:

- тексты песен (любой жанр, любая тема)

- стихи

- тесты для постов, статьей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пишу тексты песен 8 лет

- рифмы любой сложности

- если заинтересует - скину ссылку на паблик в вк со стихами

- большой опыт написания постов (опыт работы в данной сфере)

КОНТАКТЫ:

telegram: vikslerr

Цена по договорённости