Монтажер
Приветствую вас на странице моего профиля! Если вам нужна помощь в создании крутых видео и моушен графики, то я с радостью помогу вам в этом! Я работаю Affter Effects и Premier Pro. Так же я могу сделать для вас трекинг чего угодно к любой поверхности, любую анимацию, субтитры, красивые и оригинальные переходы! Буду рад сделать любой заказ очень быстро! Пишите мне в любое время суток, я всегда отвечу!
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Работы выполнена быстрее чем указывалось, все качественно и четко по тз. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Рекомендую к сотрудничеству