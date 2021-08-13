nakley

Никита nakley

 
18 летРоссия/Череповец
2 года на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Монтажер

Приветствую вас на странице моего профиля! Если вам нужна помощь в создании крутых видео и моушен графики, то я с радостью помогу вам в этом! Я работаю Affter Effects и Premier Pro. Так же я могу сделать для вас трекинг чего угодно к любой поверхности, любую анимацию, субтитры, красивые и оригинальные переходы! Буду рад сделать любой заказ очень быстро! Пишите мне в любое время суток, я всегда отвечу!

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Отзывы заказчиков
zubareva_ru
Кати 
28 летТаиланд
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
2 года назад
Скачать, обрезать и соединить видео
Работы выполнена быстрее чем указывалось, все качественно и четко по тз. Рекоммендую!
Все прошло хорошо. Рекомендую к сотрудничеству
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