Монтажер

Приветствую вас на странице моего профиля! Если вам нужна помощь в создании крутых видео и моушен графики, то я с радостью помогу вам в этом! Я работаю Affter Effects и Premier Pro. Так же я могу сделать для вас трекинг чего угодно к любой поверхности, любую анимацию, субтитры, красивые и оригинальные переходы! Буду рад сделать любой заказ очень быстро! Пишите мне в любое время суток, я всегда отвечу!