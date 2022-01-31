Монтирую креативные, обучающие и рекламные видео

Если вы ищете человека, достаточно талантливого, чтобы выполнить самое креативное и интересное задание, вы попали по адресу! Я занимаюсь созданием медиаконтента уже два года. Работал над десятками сложных и интересных проектов, обладаю всеми

необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для

выполнения самых нетривиальных видео

Умения и навыки

✔ монтаж видео

✔ цветокоррекция

✔ сведение аудио и видео дорожек

✔ работа с материалом с нескольких камер

✔ умею работать с мокапами и хромакеем

✔ выравнивание звука

✔ стильные переходы

✔ отслеживание движения

✔ замедление/ускорение видео

✔ умею чередовать планы

Имею опыт в создании 

рекламных видео

продающих видео

репортажей

отчетов с мероприятий

свадебных видео

игровых видео

нарезок из игровых стримов

создания хайлайтов из геймплейных видео

тревел блогов

клипов

Whatsapp- +996778059565

А также личные сообщения!