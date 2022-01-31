Rudeus

Роман Rudeus

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Монтирую креативные, обучающие и рекламные видео

Если вы ищете человека, достаточно талантливого, чтобы выполнить самое креативное и интересное задание, вы попали по адресу! Я занимаюсь созданием медиаконтента уже два года. Работал над десятками сложных и интересных проектов, обладаю всеми

необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для

выполнения самых нетривиальных видео

Умения и навыки

✔ монтаж видео

✔ цветокоррекция

✔ сведение аудио и видео дорожек

✔ работа с материалом с нескольких камер

✔ умею работать с мокапами и хромакеем

✔ выравнивание звука

✔ стильные переходы

✔ отслеживание движения

✔ замедление/ускорение видео

✔ умею чередовать планы

Имею опыт в создании 

  • рекламных видео
  • продающих видео
  • репортажей
  • отчетов с мероприятий
  • свадебных видео
  • игровых видео
  • нарезок из игровых стримов
  • создания хайлайтов из геймплейных видео
  • тревел блогов
  • клипов
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Whatsapp- +996778059565

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