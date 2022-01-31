Монтирую креативные, обучающие и рекламные видео
Если вы ищете человека, достаточно талантливого, чтобы выполнить самое креативное и интересное задание, вы попали по адресу! Я занимаюсь созданием медиаконтента уже два года. Работал над десятками сложных и интересных проектов, обладаю всеми
необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для
выполнения самых нетривиальных видео
Умения и навыки
✔ монтаж видео
✔ цветокоррекция
✔ сведение аудио и видео дорожек
✔ работа с материалом с нескольких камер
✔ умею работать с мокапами и хромакеем
✔ выравнивание звука
✔ стильные переходы
✔ отслеживание движения
✔ замедление/ускорение видео
✔ умею чередовать планы
Имею опыт в создании
- рекламных видео
- продающих видео
- репортажей
- отчетов с мероприятий
- свадебных видео
- игровых видео
- нарезок из игровых стримов
- создания хайлайтов из геймплейных видео
- тревел блогов
- клипов
Whatsapp- +996778059565
А также личные сообщения!