монтирую видео , обрабатываю фото

занимаюсь обработкой фото и видеомонтажом (имею большой опыт по монтажу видео роликов на игровую тематику ,, так же активного отдыха то есть динамичных нарезок иди хронометража событий ) в этой сфере достаточно долго более 3 лет

обработкой фото тоже занимаюсь довольно давно. Во основном делаю видео и фото для соц сетей и стриминговых сервисов, но также для личного пользования(например видео с поздравлением близкого или монтаж видео с отдыха