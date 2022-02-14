PrizrakTain

Делаю монтаж видео и фото могу и так же рисовать арты

Я человек работник, правильно готов выполнить работу с монтажом видео и фото могу так же сделать для вас оформление канала. Знаю могу показаться неопытным но я могу вам уверять сделаю вашу работу в сроки или даже раньше хорошо владею монтажом делал для молодого студента работы и еще делал коллажи по типу видео и обычные коллаж так что можете не читать до конца там будет много воды потому что нечего уже о себе расказать работаю мало нужна работа хочу научиться новому и интересному