Видеомонажер

Желаете, чтобы ваше событие или продукт достиг целевой аудитории и запомнился? Тогда вы обратились по адресу.

А) - О себе

Б) - Что умею делать и как могу быть вам полезным

В) - Где посмотреть мои работы

Г) – Стоимость

Д) - Для начала работы необходимо

А) О себе

Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я видеомонтажёр и учитель информатики в школе. Буду с вами честным. Профессиональным

видеомонтажом начал заниматься недавно: только после того как целенаправленно

прошёл обучение в специализированной школе видеомонтажа. В этом для вас есть много плюсов, о которых скажу ниже.

Б) Что я умею делать и как могу быть вам полезным

ü Могу смонтировать красивый и динамичный видеоролик из Вашего фото и видео под ваши потребности в профессиональных программах Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro.

ü Создать продающее видео - РЕКЛАМА вашего ПРОДУКТА или СОБЫТИЯ

ü Создавать красивые интро, REELS, Stories для Instаgram

ü Монтировать различное ТЕМАТИЧЕСКОЕ видео: на конкурс, праздничное и т.п.

ü Накладывать ТЕКСТ, логотипы, фото с элементами анимации

ü Работать с АЛЬФА каналом в видео

ü Создать АНИМАЦИЮ переписки чата в видео с вашим текстом

ü МАСШТАБИРОВАТЬ любой объект по фотографиям со спутника по вашим координатам

ü Создавать стильные ПЕРЕХОДЫ

ü Отредактировать готовые проекты в Adobe After Effects

ü Обрезать, наложить любое аудио и видео

ü Учту все ваши пожелания, помогу с выбором музыки, стиля.

ü По вашим предпочтениям добавлю: эффекты, переходы, цветокоррекцию, заголовки,

музыку, звук на фоне, озвучка голосом.

В) - Где посмотреть мои работы?

Часть моих работ можно посмотреть

ü в Инстаграмме – masterobrazov

ü На канале ютуб

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9AMOkXEyLNhhsaQH6x1ejvJvjQ7B-XX

ü В социальной сети Vk https://vk.com/video/playlist/4895213_41942915

Г) – Стоимость

Стоимость каждой работы индивидуальная. ЦЕНА зависит от сложности работы и от продолжительности видео. И так как я сейчас формирую своё портфолио, то при заказе у меня видеомонтажа в

течение января, я выполню монтаж ЗА ПОЛЦЕНЫ.

БЕЗ ОПЛАТЫ проконсультирую.

Д) Гарантии

Для меня важно, чтобы человек вспоминал меня и мой труд добрым словом. Поэтому прежде, чем начать работу мы согласуем все рабочие моменты,

пожелания, стоимость работы, размер аванса. И если всех всё устраивает, то я

начинаю выполнять заказ. В процессе работы я отправляю вам промежуточный

вариант для детализации и мелкой корректировки заказа.

И только тогда, как ролик полностью готов, вы оплачиваете оставшуюся часть обговорённой суммы.

Е) Для начала работы необходимо:

Ø выбрать и прислать мне фото или видео материал

Ø иметь примерное видение о том, что должно быть в видеоролике

Ø обговорить со мной желаемый сценарий, текст, звук, наполнение видеоролика.

Пишите в любое время, звонки принимаю с 9:00-17:00.