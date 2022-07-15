Желаете, чтобы ваше событие или продукт достиг целевой аудитории и запомнился? Тогда вы обратились по адресу.
А) - О себе
Б) - Что умею делать и как могу быть вам полезным
В) - Где посмотреть мои работы
Г) – Стоимость
Д) - Для начала работы необходимо
А) О себе
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я видеомонтажёр и учитель информатики в школе. Буду с вами честным. Профессиональным
видеомонтажом начал заниматься недавно: только после того как целенаправленно
прошёл обучение в специализированной школе видеомонтажа. В этом для вас есть много плюсов, о которых скажу ниже.
Б) Что я умею делать и как могу быть вам полезным
ü Могу смонтировать красивый и динамичный видеоролик из Вашего фото и видео под ваши потребности в профессиональных программах Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro.
ü Создать продающее видео - РЕКЛАМА вашего ПРОДУКТА или СОБЫТИЯ
ü Создавать красивые интро, REELS, Stories для Instаgram
ü Монтировать различное ТЕМАТИЧЕСКОЕ видео: на конкурс, праздничное и т.п.
ü Накладывать ТЕКСТ, логотипы, фото с элементами анимации
ü Работать с АЛЬФА каналом в видео
ü Создать АНИМАЦИЮ переписки чата в видео с вашим текстом
ü МАСШТАБИРОВАТЬ любой объект по фотографиям со спутника по вашим координатам
ü Создавать стильные ПЕРЕХОДЫ
ü Отредактировать готовые проекты в Adobe After Effects
ü Обрезать, наложить любое аудио и видео
ü Учту все ваши пожелания, помогу с выбором музыки, стиля.
ü По вашим предпочтениям добавлю: эффекты, переходы, цветокоррекцию, заголовки,
музыку, звук на фоне, озвучка голосом.
В) - Где посмотреть мои работы?
Часть моих работ можно посмотреть
ü в Инстаграмме – masterobrazov
ü На канале ютуб
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9AMOkXEyLNhhsaQH6x1ejvJvjQ7B-XX
ü В социальной сети Vk https://vk.com/video/playlist/4895213_41942915
Г) – Стоимость
Стоимость каждой работы индивидуальная. ЦЕНА зависит от сложности работы и от продолжительности видео. И так как я сейчас формирую своё портфолио, то при заказе у меня видеомонтажа в
течение января, я выполню монтаж ЗА ПОЛЦЕНЫ.
БЕЗ ОПЛАТЫ проконсультирую.
Д) Гарантии
Для меня важно, чтобы человек вспоминал меня и мой труд добрым словом. Поэтому прежде, чем начать работу мы согласуем все рабочие моменты,
пожелания, стоимость работы, размер аванса. И если всех всё устраивает, то я
начинаю выполнять заказ. В процессе работы я отправляю вам промежуточный
вариант для детализации и мелкой корректировки заказа.
И только тогда, как ролик полностью готов, вы оплачиваете оставшуюся часть обговорённой суммы.
Е) Для начала работы необходимо:
Ø выбрать и прислать мне фото или видео материал
Ø иметь примерное видение о том, что должно быть в видеоролике
Ø обговорить со мной желаемый сценарий, текст, звук, наполнение видеоролика.
Пишите в любое время, звонки принимаю с 9:00-17:00.
Портфолио
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