Качественный и стильный видеомонтаж
Всем привет! Я занимаюсь видеомонтажем и могу сделать вам крутой, профессиональный ролик.
Какие ролики я делаю? Рекламные видео для бизнеса, стильные и современные слайд-шоу, поздравительные видео для ваших родных и близких, сторис для инстаграм.
Буду рада сотрудничеству. Обещаю, что результат моей работы вам понравится!
Портфолио
- Инстаграм пост66 просмотров
- Инстаграм пост60 просмотров
- Инстаграм сторис №382 просмотра
- Инстаграм сторис №282 просмотра
- Инстаграм сторис56 просмотров
- Видеоролик с элементами 3D80 просмотров
- Инстаграм пост48 просмотров
- Современное слайдшоу в стиле Parallax51 просмотр
- Видеопрезентация70 просмотров
- Логотип65 просмотров
- Слайд-шоу55 просмотров
- Реклама инстаграм магазина55 просмотров