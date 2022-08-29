Задача смонтировать два видеоролика для телевизора в холле и кафе клиники используя бесплатные стоковые видео. Видео со стоков исполнитель подбирает сам на основании примера.

1 ролик для холла (хрон 2:00 мин) – "Активная жизнь, ЗОЖ, счастливые люди"

2 ролик для кафе (хрон 2:00 мин) – "Правильное питание"

Далее необходимо эти два ролика перемешать с видео–программами которые предоставляет заказчик ссылкой на Яндекс.Диск. По итогу должно получиться видео хронометраж ориентировочно 45 минут.

Структуру ролика можно разделить на 4 блока:

1 блок:

Стоки - С правильным питанием

Программа 1

Программа 2﻿

Программа 3

Миссия – это картинка и текст на 2 минуты под музыку.

2 блок:

Стоки - Активная жизнь

Программа 4

Программа 5﻿

Программа 6

3 блок:

Стоки - С правильным питанием (повторяется первое видео)

Программа 7

Программа 8﻿

Программа 9

Миссия (повторяется миссия из первого блока)

4 блок:

Стоки - Активная жизнь ﻿(повторяется второе видео)

Программа 10 (подобрать музыку)

Программа 11

Программа 12﻿

Программа 13

Аналогичное видео с такой же структурой, но другими стоковыми видео предоставим лично как пример на который необходимо ориентироваться при подборе визуальной части и музыки, а также при монтаже.