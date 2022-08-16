Нужны актеры для видеоролика

Добрый день.

Нужна пара для участия в видео ролике, обязательно наличие автомобиля.

И посетители кафе.

Съёмка 22 августа 2022, длительность 1 час.

В 9 или 10 утра

Стоимость за участия 500₽ - 1000₽ + накормим

Адрес: МО, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д.Шелудьково

Надо, будет проехать на автомобиле по дороге, зайти в кафе, сделать заказ и сесть за столик.

Так же нужны посетители кафе, которые будут сидеть за столиками.