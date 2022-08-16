Нужны актеры для видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок240 просмотров

Добрый день.

Нужна пара для участия в видео ролике, обязательно наличие автомобиля.

И посетители кафе.

Съёмка 22 августа 2022, длительность 1 час. 

В 9 или 10 утра

Стоимость за участия 500₽ - 1000₽ + накормим

Адрес: МО, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д.Шелудьково

Надо, будет проехать на автомобиле по дороге, зайти в кафе, сделать заказ и сесть за столик.

Так же нужны посетители кафе, которые будут сидеть за столиками.

3 года назад
guest_16607278664228
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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