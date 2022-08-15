Видео монтаж роликов

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Закрыт53 заявки1067 просмотров

Ищу редактора для монтажа ролика до минуты. Если сработаемся, то возможно сотрудничество на постоянной основе. Для примера https://disk.yandex.ru/d/O2P5u__5Rehl-Q Пишите вашу стоимость работ, если этот ролик делали бы вы и сроки исполнения

3 года назад
bec39
Артем 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
35 лет
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месяц назад
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Сергій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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Роберт
 
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2 года назад
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Аркадий
 
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Роман
 
26 лет
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Юля
 
23 года
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Анастасия
 
23 года
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Михаил
 
18 лет
3 года в сервисе
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Даня
 
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3 года в сервисе
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Анна
 
21 год
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Илья
 
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Никита
 
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Владислав
 
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Максим
 
21 год
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Арина
 
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Никита
 
25 лет
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Рома
 
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Наталья
 
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Валерий
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
3 года в сервисе
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Филипп
 
26 лет
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3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
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2 года назад
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3 года назад
Александр
 
21 год
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Даниил
 
20 лет
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22 дня назад
2 отзыва
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Семён
 
24 года
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2 года назад
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Никита
 
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10 месяцев назад
10 отзывов
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