Требуется смонтировать заранее записанные фрагменты для создания гайда на YouTube. Необходимо соединить материалы и добавить различные видеоэффекты для улучшения визуального восприятия. Обеспечить качественный и привлекательный итоговый продукт.
Монтаж видео с дрона FPV
Нужно смонтировать заранее записанные фрагменты, соеденить их и смонтировать с различными эффектами.
В том числе и саунд дизайн
Заявки фрилансеров
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