Смонтировать видео для ютуба в формате гайда

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок448 просмотров

Нужно смонтировать заранее записанные фрагменты, соеденить их и смонтировать с различными эффектами 

3 года назад
guest_16603962739871
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Ілля
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алимжан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
3 года назад
Антон
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Едуард
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подкорректировать звук на видео - срочная задача

    Требуется подкорректировать звук на видео длительностью 97 минут. Один спикер говорит слишком громко, другой - тихо. Необходимо выровнять громкость для комфортного восприятия. Задача срочная, требуется выполнить в течение дня.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж и склейка с озвучкой

    $15

    Требуется видеомонтаж с озвучкой для кратких кино пересказов. Необходимо склеить видео с длительностью озвучки от 3 до 7 минут. Видео должно содержать вырезки из фильма не более 5-6 секунд, избегая зеркального отображения. Общее время видео - не менее 12 минут. Оплата за 10 смонтированных фильмов составляет 15$. Предоставьте демо-монтаж для оценки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно отделить голос от звука заднего фона

    Требуется отделить голос девушки из видео, сохранив музыку и звуки сражений. Для проекта на студенческую весну. Возможно создание нового звука с использованием предоставленных треков.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж Кeels

    Требуется видеомонтаж для создания интересного Reels. Имеются исходные видеокадры с человеком на камеру и звук на петличку. Необходимо смонтировать различные кусочки, добавить фоновую музыку и сделать итоговый видеоролик привлекательным.

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видео для рекламы песни в историях

    Необходимо создать рекламное видео для песни в формате Instagram Stories. Ролик должен включать обложку, фон, анимированные надписи и эффекты. Также требуется разработать шаблон для рекламы и обучение по заполнению, так как заказчик не имеет опыта работы с программами видеомонтажа.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв(примерноо на 30 сек)

    Требуется записать положительный видео-отзыв о школе инвестиций длительностью около 30 секунд. Отзыв должен быть естественным и эмоциональным, отражая личный опыт обучения и успехи в инвестициях. Упомянуть о полученных знаниях и результатах, таких как прибыль от криптоинвестиций.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж и постинг видео в Tiktok

    Требуется специалист для монтажа и постинга 5 видео в день в Tiktok на 5 аккаунтах. Оплата хорошая. Ожидается качественный видеомонтаж и регулярное размещение контента.

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Распространение социального ролика

    Задача заключается в создании вирусного видео на основе социального ролика. Необходимо провести видеомонтаж с акцентом на привлечение органических просмотров. Ожидается креативный подход и использование эффективных методов для увеличения охвата и вовлеченности аудитории.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен актер для небольшого видео

    $60

    Требуется актер для съемки небольшого видео ролика продолжительностью 1м20 - 1м40. Съемка должна происходить в чистой и комфортной машине. Видео должно быть хорошего качества с четким звуком, говорить необходимо на казахском языке. Обратите внимание, что съемка должна быть с лицом актера.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Серия роликов

    Требуется видеомонтаж серии роликов с оратором, рассказывающим о рынке недвижимости и тенденциях. Необходимы услуги по съемке, актеру, озвучке и обработке. В планах два ролика с возможностью долгосрочного партнерства.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад