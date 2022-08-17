Монтаж коротких видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен14 заявок361 просмотр

Приветствую!

1. Есть 13 коротких видео, нужно на них добавить аудио дорожки

2. Подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/16epFb3z8GaMz2EpjTzP5Dgl7GyP5gbZkPlrvPvd7ncM/edit

3. Просьба указывать стоимость и сроки исполнения

4. Оплата в гривне

Папка с видео и звук https://drive.google.com/drive/folders/1P2YQB7BfL08hhnj4eHwV1NNRAwxP_-wq

3 года назад
klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kentavrix
Никита 
22 года
4 года в сервисе
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10 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Рекомендую Никиту как мастера своего дела. Все оперативно и вовремя. Благодарю.
Максимально четкое тз, быстрая обратная связь. Рекомендую

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