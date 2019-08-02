serdychok

Александр serdychok

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Универсальный исполнитель

Контент-менеджер на любой cms, обработка фотографий, поиск информации, и многое другое.

Ваше задание выполню качественно, оперативно, добросовестно.

Отзывы заказчиков

vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Лого в png из cdr
Оперативно помог с логотипом, благодарю!
Отличный заказчик. Четкое и понятное техническое задание. Рекомендую.
Ответный отзыв