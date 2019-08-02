Универсальный исполнитель
Контент-менеджер на любой cms, обработка фотографий, поиск информации, и многое другое.
Ваше задание выполню качественно, оперативно, добросовестно.
Портфолио
- Добавление и редактирование позиций на Битрикс122 просмотра
- Наполнение и редактирование сайта на WordPress141 просмотр
- Добавление услуг на сайт Битрикс136 просмотров
- Добавление кейсов, сайт на Битрикс139 просмотров
- Наполнение и редактирование сайта134 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Оперативно помог с логотипом, благодарю!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое и понятное техническое задание. Рекомендую.