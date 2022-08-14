Необходимо заменить все вхождения логотипа на видео, а также надписи на форме и шевронах. Качество выходного материала имеет первостепенное значение. Профессиональная обработка должна исключать видимые артефакты замыливания. Примеры кадров и новый логотип доступны по предоставленным ссылкам. Релевантные кейсы будут плюсом.
Озвучка видео для Ютуб канала.
Требуется озвучка небольших видео для ютуб канала. Возможно длительное сотрудничество. Исполнителю будет отправлен файлик с текстом. Нужна дорожка с чистым голосом. Просьба к потенциальным исполнителям указывать стоимость за минуту. Оплата возможна на киви кошелек (он точно работает) или какой-то другой рабочий способ.
Ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCtkKZCMdFOWo7AnnCYuC48g/videos
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