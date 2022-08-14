Озвучка видео для Ютуб канала.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок355 просмотров

Требуется озвучка небольших видео для ютуб канала. Возможно длительное сотрудничество. Исполнителю будет отправлен файлик с текстом.  Нужна дорожка с чистым голосом. Просьба к потенциальным исполнителям указывать стоимость за минуту. Оплата возможна на киви кошелек (он точно работает) или какой-то другой рабочий способ.

Ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCtkKZCMdFOWo7AnnCYuC48g/videos

3 года назад
stoker09
Сергей 
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