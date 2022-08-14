Необходимо сделать превью вечеринки под названием ракета в ней необходимо отразить склейку разных весёлых моментов с других вечеринок по типу прыжки в бассейн поцелуи танцы выпивки и всё в этом духе. Максимальная длина видеоряда до 30 секунд. В конце необходимо указать название организаторов "ракета ", дата 20.08.2022 и место проведения город Оренбург. Всё видео должно идти под очень-очень кочёвую музыку желательно популярную среди молодёжи от 18 до 22 лет. Желательно переходы в такт музыке.

Мужики без приколов, работы на час, сам бы сделал но компа нет под рукой