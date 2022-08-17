Записать видео отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок271 просмотр

Видео отзыв записать 30-50 сек через телеграмм. Возраст — старше среднего. Солидную внешность. Грамотная речь. 

3 года назад
guest_16607185883144
3 года в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

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