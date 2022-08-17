Необходимо записать видео отзыв об юристе. Включает в себя видеомонтаж и подготовку видеоматериала. Ожидается качественная работа с видео и монтаж, чтобы отзыв выглядел профессионально.
Записать видео отзыв
Видео отзыв записать 30-50 сек через телеграмм. Возраст — старше среднего. Солидную внешность. Грамотная речь.
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