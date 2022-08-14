Записать видео отзыв в авто

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок303 просмотра

Добрый день!

Необходимо записать видео отзыв в авто или рядом с авто.

Примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=nhtX7AuvcRw

https://www.youtube.com/watch?v=FZwaxO-crmE

Текст такой же как на примерах, только заказал(а) в компании/у компании КМ-МОТОРС. 

3 года назад
kiriunink
Кирилл 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Джони
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Видео монтаж роликов

    Требуется видеоредактор для монтажа ролика длительностью до одной минуты. Заявки на работу, стоимость и сроки исполнения приветствуются. Возможность дальнейшего сотрудничества при удачном выполнении задания.

    Видеомонтаж53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Превью к вечеринке

    $10

    Требуется создать видеопревью вечеринки 'Ракета' с длиной до 30 секунд. Включить веселые моменты с предыдущих вечеринок: прыжки в бассейн, танцы, выпивки. В конце указать название организаторов, дату 20.08.2022 и место (Оренбург). Использовать популярную молодежную музыку, желательно с переходами в такт.

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж коротких видеоролик (reels), 15 секунд

    $1

    Требуется профессиональный монтаж коротких видеороликов (reels) длительностью 15 секунд. Необходимо создать динамичное и привлекательное видео для социальных сетей, учитывая актуальные тренды и требования платформ.

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка видео для Ютуб канала.

    Требуется озвучка небольших видео для YouTube канала. Исполнителю будет предоставлен текст. Необходима дорожка с чистым голосом. Укажите стоимость за минуту. Оплата возможна через Киви или другой рабочий способ. Возможность длительного сотрудничества.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить/замылить все вхождения логотипа на видео

    Необходимо заменить все вхождения логотипа на видео, а также надписи на форме и шевронах. Качество выходного материала имеет первостепенное значение. Профессиональная обработка должна исключать видимые артефакты замыливания. Примеры кадров и новый логотип доступны по предоставленным ссылкам. Релевантные кейсы будут плюсом.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж коротких видеороликов

    Требуется выполнить монтаж 13 коротких видеороликов, добавив к ним аудио дорожки. Важно указать стоимость и сроки исполнения. Оплата будет производиться в гривне.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео с дрона FPV

    Требуется выполнить видеомонтаж заранее записанных фрагментов с дрона FPV. Необходимо соединить видео, добавить различные эффекты и провести саунд дизайн. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать видео для ютуба в формате гайда

    $20

    Требуется смонтировать заранее записанные фрагменты для создания гайда на YouTube. Необходимо соединить материалы и добавить различные видеоэффекты для улучшения визуального восприятия. Обеспечить качественный и привлекательный итоговый продукт.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подкорректировать звук на видео - срочная задача

    Требуется подкорректировать звук на видео длительностью 97 минут. Один спикер говорит слишком громко, другой - тихо. Необходимо выровнять громкость для комфортного восприятия. Задача срочная, требуется выполнить в течение дня.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад