Добрый день!

Необходимо записать видео отзыв в авто или рядом с авто.

Примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=nhtX7AuvcRw

https://www.youtube.com/watch?v=FZwaxO-crmE

Текст такой же как на примерах, только заказал(а) в компании/у компании КМ-МОТОРС.