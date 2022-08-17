Записать на телефон видеоотзыв на 10-30 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок302 просмотра

Для сайта компании нужно записать вертикальный видео отзыв буквально на 10-30 секунд прямо на телефон.Текст отзыва даем. Надо будет от себя просто вставить приветствие и упомянуть название самой компании.Рассказать о том как, как вы успешно пользовались услугами нашей компании.Молодая компания. Ссылку на сайт дам, когда возьметесь за задание.Тематика сайта — обычная, никаких серых тем.Требования:Предпочтительнее женщины, возраст от 28 лет и старше. Видео от 10 до 30 секунд.Пример:«Добрый день, меня зовут Так-то, я из города такого-то»«Текст отзыва с упоминанием названием компании»Надо будет выглядеть опрятно.Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!

3 года назад
SvoiMetri
Игорь 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наташа
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Янковській
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євген
 
31 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужны актеры для видеоролика

    Ищем актеров для видеоролика, которые смогут участвовать в съемке 22 августа 2022 года. Обязательно наличие автомобиля. Съемка включает проезд по дороге, заход в кафе, заказ и посадка за столик. Также требуются посетители кафе для создания атмосферы. Оплата: 500-1000 рублей и питание.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    Требуется записать видео отзыв продолжительностью 30-50 секунд через Telegram. Идеальный кандидат должен быть старше среднего возраста, обладать солидной внешностью и грамотной речью. Обеспечьте качественный видеозапись для дальнейшего монтажа.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    $10

    Необходимо записать видео отзыв об юристе. Включает в себя видеомонтаж и подготовку видеоматериала. Ожидается качественная работа с видео и монтаж, чтобы отзыв выглядел профессионально.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв в авто

    $8

    Требуется записать видео отзыв в автомобиле или рядом с ним. Текст должен быть аналогичным примеру из предоставленных ссылок, с указанием, что отзыв заказан у компании КМ-МОТОРС. Обеспечьте качественную запись и монтаж видео.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж роликов

    Требуется видеоредактор для монтажа ролика длительностью до одной минуты. Заявки на работу, стоимость и сроки исполнения приветствуются. Возможность дальнейшего сотрудничества при удачном выполнении задания.

    Видеомонтаж53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Превью к вечеринке

    $10

    Требуется создать видеопревью вечеринки 'Ракета' с длиной до 30 секунд. Включить веселые моменты с предыдущих вечеринок: прыжки в бассейн, танцы, выпивки. В конце указать название организаторов, дату 20.08.2022 и место (Оренбург). Использовать популярную молодежную музыку, желательно с переходами в такт.

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж коротких видеоролик (reels), 15 секунд

    $1

    Требуется профессиональный монтаж коротких видеороликов (reels) длительностью 15 секунд. Необходимо создать динамичное и привлекательное видео для социальных сетей, учитывая актуальные тренды и требования платформ.

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка видео для Ютуб канала.

    Требуется озвучка небольших видео для YouTube канала. Исполнителю будет предоставлен текст. Необходима дорожка с чистым голосом. Укажите стоимость за минуту. Оплата возможна через Киви или другой рабочий способ. Возможность длительного сотрудничества.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить/замылить все вхождения логотипа на видео

    Необходимо заменить все вхождения логотипа на видео, а также надписи на форме и шевронах. Качество выходного материала имеет первостепенное значение. Профессиональная обработка должна исключать видимые артефакты замыливания. Примеры кадров и новый логотип доступны по предоставленным ссылкам. Релевантные кейсы будут плюсом.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад