Для сайта компании нужно записать вертикальный видео отзыв буквально на 10-30 секунд прямо на телефон.Текст отзыва даем. Надо будет от себя просто вставить приветствие и упомянуть название самой компании.Рассказать о том как, как вы успешно пользовались услугами нашей компании.Молодая компания. Ссылку на сайт дам, когда возьметесь за задание.Тематика сайта — обычная, никаких серых тем.Требования:Предпочтительнее женщины, возраст от 28 лет и старше. Видео от 10 до 30 секунд.Пример:«Добрый день, меня зовут Так-то, я из города такого-то»«Текст отзыва с упоминанием названием компании»Надо будет выглядеть опрятно.Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!